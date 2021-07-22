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Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.07.2021 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
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Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü

Adana'da otoyol üzerinde seyir halindeki bir otobüs alev alev yandı. Yangının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken aracın yanma anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Öte yandan herhangi bir ölü ya da yaralı bildirilmezken yolcuların kişisel eşyaları ve otobüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pozantı-Adana otoyolunda plakası öğrenilemeyen bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı.

Şoför, otoyol kenarına aracı çekerek söndürmeye çalıştı. Herhangi bir ölü ya da yaralı bildirilmezken yolcuların kişisel eşyaları ve otobüs kullanılamaz hale geldi. Aracın yanmasının etkisiyle alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken aracın yanma anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ

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