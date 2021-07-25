Antalya'da hortum sahili vurdu! Şezlonglar savruldu
Antalya'nın Aksu ilçesi Kemerağzı bölgesinde bulunan sahilde çıkan hortumda gölgeliklerin çarptığı 6 turist hafif şekilde yaralandı. Hortum nedeniyle sahil kenarındaki gölgelikler ve şezlonglar ise zarar gördü.
Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde bir otelin sahil kısmında bir anda oluşan hortum sebebiyle şezlonglar ve gölgelikler yerinden fırladı.
SAHİLİ VURAN HOTUMDA 6 TURİST YARALANDI
Olayda gölgeliklerin çarpması sebebiyle Ekaterina Kostromina, Tatiana Burunova, Larisa Bugoutdinova, Nevena Georgijev, Oksana Sorokina ve Daragana Sposic isimli yabancı uyruklu 6 turist hafif şekilde yaralandı.
YARALI TURİSTLER HASTAEYE KALDIRILDI
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı özel bir hastaneye kaldırıldı.
HORTUM ŞEZLONGLARı SAVURDU
Kısa süren ancak etkili olan hortumun ardından sahilde savrulan gölgelik ve şezlonglar otel görevlileri tarafından toplanarak yeniden düzenleme yapıldı.
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