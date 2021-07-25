Bir ayda ikinci şok! Aç kalan fil evine girdi o anların videosunu sosyal medyadan paylaştı

Tayland'da karnı acıkan fil, Prachuap Khiri Khan ilinde yer alan Chalerm Phrakiat Pattana köyünde ikamet eden 29 yaşındaki Ratchadawan Puengprasoppon'un evini 1 ay sonra ikince kez ziyaret etti. En son 20 Haziran'da Puengprasoppon'un evinin mutfak duvarını kıran fil, dün yine aynı duvarı kırarak hortumu ile mutfakta yiyecek aradı.