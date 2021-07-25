HaberlerGaleriBir ayda ikinci şok! Aç kalan fil evine girdi o anların videosunu sosyal medyadan paylaştı
Bir ayda ikinci şok! Aç kalan fil evine girdi o anların videosunu sosyal medyadan paylaştı
Tayland'da karnı acıkan fil, 1 ay sonra ikinci kez aynı evin mutfak duvarını kırdı. Filin evin duvarını kırdığı ve mutfakta yiyecek aradığı o anlara ait video görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte vahşi doğada ender görülen o anlar...
Giriş Tarihi: 25.07.2021 19:59Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 20:05