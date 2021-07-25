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Haberler Galeri Bir ayda ikinci şok! Aç kalan fil evine girdi o anların videosunu sosyal medyadan paylaştı

Bir ayda ikinci şok! Aç kalan fil evine girdi o anların videosunu sosyal medyadan paylaştı

Tayland'da karnı acıkan fil, 1 ay sonra ikinci kez aynı evin mutfak duvarını kırdı. Filin evin duvarını kırdığı ve mutfakta yiyecek aradığı o anlara ait video görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte vahşi doğada ender görülen o anlar...

Giriş Tarihi: 25.07.2021 19:59 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 20:05
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Bir ayda ikinci şok! Aç kalan fil evine girdi o anların videosunu sosyal medyadan paylaştı

Tayland'da karnı acıkan fil, 1 ay sonra ikinci kez aynı evin mutfak duvarını kırdı. Filin evin duvarını kırdığı ve mutfakta yiyecek aradığı o anlara ait video görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte vahşi doğada ender görülen o anlar...

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Bir ayda ikinci şok! Aç kalan fil evine girdi o anların videosunu sosyal medyadan paylaştı

Tayland'da karnı acıkan fil, Prachuap Khiri Khan ilinde yer alan Chalerm Phrakiat Pattana köyünde ikamet eden 29 yaşındaki Ratchadawan Puengprasoppon'un evini 1 ay sonra ikince kez ziyaret etti. En son 20 Haziran'da Puengprasoppon'un evinin mutfak duvarını kıran fil, dün yine aynı duvarı kırarak hortumu ile mutfakta yiyecek aradı.

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Bir ayda ikinci şok! Aç kalan fil evine girdi o anların videosunu sosyal medyadan paylaştı

Ev sahibi, filin evine ikinci ziyaretine ait anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Gece saatlerinde içerden gelen sesler üzerine yatağından fırlayan Puengprasoppon, mutfağa gittiğinde bir filin duvarı kırdığını ve hortumunu içeri uzattığını gördü.

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Bir ayda ikinci şok! Aç kalan fil evine girdi o anların videosunu sosyal medyadan paylaştı

Puengprasoppon, ailesinin güvenliğinden endişe ettiği için Tayland'ın doğusundaki milli park alanından ayrılmayı planladığını aktardı. Yerel yönetim ise olayın ardından filin ilk ziyaretinde olduğu gibi duvarı tamir etme sözü verdi.

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Bir ayda ikinci şok! Aç kalan fil evine girdi o anların videosunu sosyal medyadan paylaştı

Bu görüntüler vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Goldstein'in Kenya'daki Masai Mara ulusal parkında çekildi.

Karşılaşmayı izleyenler ise gözlerini bu görüntülerden alamıyor.

İşte vahşi yaşamın iki acımasız hayvanının bir o kadar acımasız savaşı...