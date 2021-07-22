Ankara'da kaybolan Onur Eker'in son görüntüleri ortaya çıktı!
Son dakika haberine göre: Ankara’nın Pursaklar ilçesinde kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan 20 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Eker’in son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte dedesi Zühtü Erdoğan'ın yanına geldi. Onur ve dedesi, bayramın birinci günü kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkarırken koyun kaçarak dağlık alana doğru koşmaya başladı.
Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Dede Erdoğan, geri dönüp kamyonetini alarak koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan giderken, Onur ise dağlık alanda koyun ile birlikte kayboldu.
Zühtü Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece geç saatlere kadar yapılan arama çalışmalarına rağmen Eker bulunamadı.
KAYBOLAN GENÇ TIP ÖĞRENCİSİNİN SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERALARA YANSIDI
Bayramın ikici gününün yapılan çalışmalarda ise havadan helikopter destekli, termal kamera ve drone da kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik arama- kurtarma ekibinin yaptığı çalışmalara rağmen Onur'un izine rastlanmadı.
Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde ise Eker'in yürümekten yorgun olduğu ve havanında sıcak olması nedeniyle yürüyemediği görüldü. Bayramın ikinci gününde Eker'i arama çalışmaları gece geç saatlere kadar sürerken çalışmalara ara verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fındık taban fiyatı ne kadar olacak, açıklandı mı? 2021 fındık taban fiyatı belli oldu mu?
- Kargolar ne zaman açılacak? Bayramda Aras, Yurtiçi, MNG ve PTT kargo açılacak mı?
- MEBBİS il içi tayin sonuçları açıklandı mı? İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanır? Takvim belli oldu...
- Yeni sezon tarihi belli oldu! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı bulunmuyor! İşte aranan 7 detay...
- KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihte yapılacak?
- Bayramda marketler ne zaman açılıyor, kapanıyor? Bayramda A101, BİM, ŞOK ve Migros açık mı? İşte çalışma saatleri...
- Sıfır araba fiyatlarında değişim! Fiyatlar tepetaklak oldu! 300 bin TL'ye kadar olan modeller...
- PTT 55 bin personel alımı: PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Kurbanda şükür namazı ne zaman kılınır? Kurban namazı ne zaman, saat kaçta kılınabilir? Diyanet açıkladı...
- Başvurana ödeme yapılıyor! PTT'den 300, 400 ve 600 TL'yi anında çekebilirsiniz! Devlet tarafından...
- Emekliye intibak artışı olacak mı, kimleri kapsıyor? Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Katkı payı muafiyeti...