Ankara'da kaybolan Onur Eker'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Zühtü Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece geç saatlere kadar yapılan arama çalışmalarına rağmen Eker bulunamadı.