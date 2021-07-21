Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! Tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker 100 kişilik ekiple aranıyor

KOYUNUN PEŞİNDEN GİTTİ KAYBOLDU

Onur ve dedesi, dün öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada koyun kaçarak dağlık alana doğru koşmaya başladı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti.

Zühtü Erdoğan, geri dönüp kamyonetini alarak koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan giderken, Onur ise dağlık alanda koyun ile birlikte kayboldu. Zühtü Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi.

100 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Arama- kurtarma ekipleri dün saat 15.00'ten itibaren arama çalışması başlattı. Gece geç saatlere kadar yapılan aramalarda Onur Eker bulunamadı. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden arama çalışması başlatıldı. Havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone da kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik arama- kurtarma ekibinin yaptığı çalışmalara rağmen Onur'un izine rastlanmadı. Bu öğleden sonra özel harekat ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları sürüyor.