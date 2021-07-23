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Ukrayna'da sıra dışı reklam! Uzaya çorba ve ekmek gönderdiler

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.07.2021
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Ukrayna'da sıra dışı reklam! Uzaya çorba ve ekmek gönderdiler

Sıra dışı reklam kampanyalarının son örneği Ukrayna'dan geldi. Ülkede bir süpermarket zinciri uzaya kapalı kutuda çorba ve ekmek gönderdi. Atmosferi geçen yemek paketi 30 bin metre yükseklikte görüntülendi.

Görüntüler bilgisayar efekti değil. Ekranda gördüğünüz çorba ve ekmek, gerçekten de uzay boşluğunda süzülüyor.

Ukrayna'da sıra dışı reklam! Uzaya çorba ve ekmek gönderdiler

Amaç ise bir süpermarket zincirinin tanıtımı. Sıra dışı reklamın adresi Ukrayna.

Ukrayna'da sıra dışı reklam! Uzaya çorba ve ekmek gönderdiler

Ülkenin en büyük süpermarket markalarından biri ilginç bir promosyon denemesine imza attı.

Ukrayna'da sıra dışı reklam! Uzaya çorba ve ekmek gönderdiler

Kapalı kutudaki çorba ve ekmek balonla uzaya gönderildi.

Ukrayna'da sıra dışı reklam! Uzaya çorba ve ekmek gönderdiler

Yerden 30 bin metre yüksekliğe çıkan çorba atmosferin stratosfer katmanına kadar ulaştı.

Ukrayna'da sıra dışı reklam! Uzaya çorba ve ekmek gönderdiler

O anlar ise kameraya işte böyle yansıdı.

Ukrayna'da sıra dışı reklam! Uzaya çorba ve ekmek gönderdiler

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