Ukrayna'da sıra dışı reklam! Uzaya çorba ve ekmek gönderdiler
YAŞAM İHA
Sıra dışı reklam kampanyalarının son örneği Ukrayna'dan geldi. Ülkede bir süpermarket zinciri uzaya kapalı kutuda çorba ve ekmek gönderdi. Atmosferi geçen yemek paketi 30 bin metre yükseklikte görüntülendi.
Görüntüler bilgisayar efekti değil. Ekranda gördüğünüz çorba ve ekmek, gerçekten de uzay boşluğunda süzülüyor.
Amaç ise bir süpermarket zincirinin tanıtımı. Sıra dışı reklamın adresi Ukrayna.
Ülkenin en büyük süpermarket markalarından biri ilginç bir promosyon denemesine imza attı.
Kapalı kutudaki çorba ve ekmek balonla uzaya gönderildi.
Yerden 30 bin metre yüksekliğe çıkan çorba atmosferin stratosfer katmanına kadar ulaştı.
O anlar ise kameraya işte böyle yansıdı.
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