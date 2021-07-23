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Markette taciz skandalı! Kadının eşi tacizciye saldırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2021 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
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Markette taciz skandalı! Kadının eşi tacizciye saldırdı

Taksim'de alışveriş yapmak için bir markete giren kadın, İsrail uyruklu bir şahsın elle tacizine uğradı. Bu esnada karısının tacize uğradığını gören kadının eşi, tacizciye yumruklarla saldırdı.

İstanbul Taksim'de geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde bir markete giren Nazlı İrem K. alışveriş yapmak istedi.

TACİZİ GÖREN KADININ EŞİ YUMRUKLARLA SALDIRDI

O esnada genç kadının arkasından yaklaşan İsrail uyruklu ABD Elkarem K., kadına elle tacizde bulundu. Bunu gören kadının eşi, şahsı yumruklarla dövdü.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taciz ve darp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyete götürülen şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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