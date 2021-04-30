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Son dakika: Avcılar ve Küçükçekmece'de denetim nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

Son dakika haberine göre Tam kapanmanın ilk gününde ve 'de trafikte yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücüler ise geri geri giderek trafiği tehlikeye attı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Son dakika: Avcılar ve Küçükçekmece'de denetim nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

ile mücadele kapsamında dün 19.00'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek.

Kapanmanın ilk gününde ise ve 'de D-100'de yoğun trafik yaşanıyor.

Hem hem istikametine polis ekipleri tarafından kurulan denetim noktalarından geçen sürücüler, trafiği kilitlemiş durumda.

TRAFİKTEN GERİ GERİ KAÇTILAR
Yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücüler ise trafiği tehlikeye attı.

Trafiğe girmek istemeyen sürücüler, araçlarıyla geri geri gelerek daha akıcı olan yan yola girdi.

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