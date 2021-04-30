Son dakika: Avcılar ve Küçükçekmece'de denetim nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor
Son dakika haberine göre Tam kapanmanın ilk gününde Avcılar ve Küçükçekmece'de trafikte yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücüler ise geri geri giderek trafiği tehlikeye attı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında dün 19.00'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek.
Kapanmanın ilk gününde ise Avcılar ve Küçükçekmece'de D-100'de yoğun trafik yaşanıyor.
TRAFİKTEN GERİ GERİ KAÇTILAR
Yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücüler ise trafiği tehlikeye attı.
Trafiğe girmek istemeyen sürücüler, araçlarıyla geri geri gelerek daha akıcı olan yan yola girdi.
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