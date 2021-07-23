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Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar geldi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2021
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Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar geldi

Son dakika haberleri: İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 17.36'da deprem meydana geldi. Deprem sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde peş peşe açıklamalar geldi. Ayrıntılar haberimizde...

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 17.36'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi tarafından İzmir'de yaşanan son depreme ilişkin yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu.

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