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Haberler Galeri Son dakika | İstanbul'da sıkı denetim! Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı

Son dakika | İstanbul'da sıkı denetim! Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı

Son dakika haberi...Dün akşam başlayan Türkiye geneli sokağa çıkma yasağı sonrası polis ekipleri cadde ve yollarda gece boyunca denetim yaptı. İncelemelerde araçlar tek tek durdurulurken sürücülerin ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgesi bulunmayanlara tutanak tutularak ceza yazıldı.

Giriş Tarihi: 30.04.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 09:53
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Son dakika | İstanbul'da sıkı denetim! Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı

Dün akşam saat 19.00 itibariyle başlayan ve yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gecesinde İstanbul'un birçok noktasında denetim noktaları kuruldu.

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Son dakika | İstanbul'da sıkı denetim! Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı

Denetimler gece boyunca devam etti. Fatih, Bakırköy ve D-100 Karayolu'nda denetleme yapan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi bulunmayanlara tutanak tutularak ceza yazıldı.

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Son dakika | İstanbul'da sıkı denetim! Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı

İZİN BELGELERİNDE EKSİKLİK OLANLARA PARA CEZASI

Fatih'te, yemek şirketinde çalıştığı öğrenilen bir kişiyi durduran polis, izin belgelerinde eksiklikler olduğu gerekçesiyle tutanak tutarak ceza kesti. Durdurulan sürücü, "İzin belgemiz var, şirketin verdiği geçerli olmadığı için yeni kanuna göre yenisini çıkarmamız gerekiyormuş. Bu yüzden ceza yedim" dedi.

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Son dakika | İstanbul'da sıkı denetim! Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı
Durdurulan başka bir sürücüye ise çiftçilik ve hayvancılık yaptığını söylemesine rağmen izin belgelerinde eksiklik olduğu için para cezası uygulandı. Denetimler devam ediyor.
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Son dakika | İstanbul'da sıkı denetim! Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı