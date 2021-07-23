Aile hekimliklerinde yeni dönem | Sağlık Bakanlığı duyurdu 1 Temmuz itibariyle başladı

Buna göre; her aile hekimi, hedef nüfusundaki kişileri, telefon arayarak veya sms ile davet ederek danışmanlık verecek, 30-65 yaş arası kadınların rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerin de kalın bağırsak kanseri taramasını yapacak.

Ayrıca 40-69 yaş arası kadınlar da meme kanseri taraması için en yakın tarama birimine yönlendirilerek takip edilecek.

Pozitif veya şüpheli olan sonuçlar, teşhis merkezlerine sevk edilecek.