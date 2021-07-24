24 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Düzce'de 3 kardeşin arazi kavgasında 2 kardeş öldü!

Düzce'de 3 kardeşin arazi kavgasında 2 kardeş öldü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2021
ABONE OL
Düzce'de 3 kardeşin arazi kavgasında 2 kardeş öldü!

Son dakika haberine göre: Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde 3 kardeş arasında çıkan arazi kavgasında silahla vurulan 2 kardeş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde yaşayan İbrahim, Şaban ve Suat K. kardeşler, arazi paylaşımı nedeniyle sözlü kavgaya başladı.

Kavganın arbedeye dönmesiyle İbrahim K. üzerindeki silahla kardeşlerine ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları Şaban ve Suat K'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Düzce Devlet Hastanesine kaldırdı. Şaban ve Suat K. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

ORMANDAKİ BARAKADA YAKALANDI
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kardeşleri Şaban Karamahmutoğlu (55) ve Suat Karamahmutoğlu'nu (65) öldürerek olay yerinden kaçan İbrahim Karamahmutoğlu'nun (72) peşine düşerek, saklandığı yeri tespit etti.

Jandarma ekipleri olayın ardından Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Hacimbey köyünde ormanlık alanda barakada saklanan İbrahim Karamahmutoğlu'na 'teslim ol' çağrısında bulundu. İbrahim Karamahmutoğlu teslim olurken, olayda kullandığı silaha el konuldu.


Ölen iki kişinin yakınları ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisi önüne geldi. Polis ekipleri hastane önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA