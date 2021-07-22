Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
ATV'nin izlenme rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Büyükşen cinayeti Türkiye'nin gündeminde hala yerini koruyor. Konya'da 2018 yılında yaşanan cinayetine ilişkin gözaltına alınan şahsın tutuklandığı açıklandı.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan şüpheli H.A, Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Konya Adliyesine sevk edildi.
"YANLIŞ ABİ YANLIŞ"
Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Abdullah Başdemir'in hayvanlarına bakan çoban olduğu öğrenilen şüpheli H.A, adliye girişinde gazetecilerin cinayete ilişkin sorusuna, "Yanlış abi, yanlış. Allah göstermesin abi, Allah korusun." yanıtını verdi.
NE OLMUŞTU?
Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.
Aydınlatılamayan olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.
Sorgulama neticesinde, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "kasten öldürmeye azmettirme", 2'si de "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, geriye kalan 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 4 zanlının tutuklanması ailenin yüreğine su serpti.
Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen, sürecin başından beri büyük bir belirsizliğin olduğunu söyledi.
Bu belirsizliğin büyük ölçüde aydınlandığını dile getiren Büyükşen, "Cinayeti azmettirenlerin bulunması çok zorlu bir süreçti. Fakat yapılan çalışmayla bu kişilerin tespit edilmiş olması, geriye kalan bilinmeyenlerin de ortaya çıkacağını gösteriyor." diye konuştu.
"BU OLAYIN CİNAYET SEBEBİ OLARAK ÇOK NADİR RASTLANAN BİR DURUM"
Büyükşen, faillerin artık tutuklu yargılanacağı için konunun bir adım daha öteye gittiğini belirtti.
Artık cinayet sebebinin ne olduğunu bildiklerini vurgulayan Büyükşen, "Kimlerin dost kimlerin düşman olduğunu biliyoruz. Süreç tabi ki zor olacak ama daha belirgin olacak. Cinayet sebebi, çok nadir rastlanan bir durum. Belki bir çoğumuzun aklına bile gelmeyecek bir sebeple cinayetin işlendiğini gördük. Çözülmesi neredeyse imkansız, farklı kişilerin töhmet altında kaldığı bir cinayet dosyasıydı." ifadelerini kullandı.
Uçurumun kenarından alınan bu cinayet dosyasının açığa çıkarılmasının muazzam bir başarı olduğunu değerlendiren Büyükşen, şunları kaydetti:
"Bu başarıda jandarmadaki gizli kahramanların çok büyük payı var. Konya İl Jandarma Komutanlığında emeği geçen bütün komutanlarımıza ve JASAT ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu cinayet çözülebildiyse onların sayesinde oldu. Öyle muazzam iş başardılar ki eğer yanlış yürütülmeye devam edilseydi büyük bir hukuk skandalı olacaktı. Bu başarı onlara ait eğer devlet geleneğinde varsa ben kendilerinin ödüllendirilmesi istiyorum."
ÇOK MAZLUM İNSANLARDI
Büyükşen, anne ve babasının öldürülmesinde bir sebep olmadığını, konunun çok farklı bir olay olduğunu anlattı.
Bu süreçte anne ve babasının arkasından hiç kimsenin kötü konuşmadığını aktaran Büyükşen, "Annem ve babam çok mazlum insanlardı. Ben devletimin, annem ve babamın masumiyetine sahip çıkacağını, bunun için gereken her şeyi yapacağını düşünüyorum." dedi.
Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakılan çiftin kızları Fatma Büşra Büyükşen de bu süreci başından beri yaşadığı gibi anlattığını aktardı.
Gelinen noktada çok yıprandıklarını belirten Büyükşen, "Yaşadığım olayın etkisiyle, ruh halim insanlar tarafından yanlış anlaşıldı. Sabretmekten başka çarem yoktu. Sabrettim. Katillerin girdiği ev yanlış olmasına, azmettirenlerin köyden olmamasına rağmen olay çözüldü ve bu çok mucizevi bir şey. Çünkü bakıldığı zaman faili meçhul kalabilecek bir cinayet." değerlendirmesinde bulundu.
Emeği geçen savcı ile jandarma ekiplerine teşekkür eden Büyükşen, "Bana söylenenleri açıkçası çok düşünmüyorum çünkü biraz ferahlamış durumdayım. Üzerimizden büyük bir yük kalktı ve ailemiz bir araya geldi. Çünkü bu süreçte çok dağılmıştık. Şu an için sadece sürece bakacağız." şeklinde konuştu.
YANLIŞ EVE GİRDİ İDDİASI
Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 2'si adliyeye sevk edildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 Eylül 2018'de İsmil Mahallesi'nde işlenen cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'sinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah B. ile Esra T. adliyeye sevk edildi. Zanlıların sorgudaki itirafıyla olayın aydınlatılması yolunda önemli bir merhale katedildiği, firari cinayet şüphelisinin yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü bilgisine ulaşıldığı belirtildi.
Öte yandan, gelişmeleri takip etmek üzere Konya Adliyesi'ne gelen öldürülen çiftin oğlu Osman Büyükşen, gazetecilere, gelişmelerden haberinin olmadığını ve katilin ailesinden çıkmamasını umduğunu söyledi.
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