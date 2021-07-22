Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

"BU OLAYIN CİNAYET SEBEBİ OLARAK ÇOK NADİR RASTLANAN BİR DURUM"

Büyükşen, faillerin artık tutuklu yargılanacağı için konunun bir adım daha öteye gittiğini belirtti.

Artık cinayet sebebinin ne olduğunu bildiklerini vurgulayan Büyükşen, "Kimlerin dost kimlerin düşman olduğunu biliyoruz. Süreç tabi ki zor olacak ama daha belirgin olacak. Cinayet sebebi, çok nadir rastlanan bir durum. Belki bir çoğumuzun aklına bile gelmeyecek bir sebeple cinayetin işlendiğini gördük. Çözülmesi neredeyse imkansız, farklı kişilerin töhmet altında kaldığı bir cinayet dosyasıydı." ifadelerini kullandı.

Uçurumun kenarından alınan bu cinayet dosyasının açığa çıkarılmasının muazzam bir başarı olduğunu değerlendiren Büyükşen, şunları kaydetti:

"Bu başarıda jandarmadaki gizli kahramanların çok büyük payı var. Konya İl Jandarma Komutanlığında emeği geçen bütün komutanlarımıza ve JASAT ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu cinayet çözülebildiyse onların sayesinde oldu. Öyle muazzam iş başardılar ki eğer yanlış yürütülmeye devam edilseydi büyük bir hukuk skandalı olacaktı. Bu başarı onlara ait eğer devlet geleneğinde varsa ben kendilerinin ödüllendirilmesi istiyorum."