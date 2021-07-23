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Antalya'da plastik fabrikasında yangın

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 23.07.2021 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
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Antalya'da plastik fabrikasında yangın

Son dakika haberi: Antalya Organize Sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahele etti. Sıcak bölgeden ilk görüntüler.

SON DAKİKA! Antalya Organize Sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Organize Sanayi 1. kısımda saat 23.30 sıralarında başlayan yangına, Antalya OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Fabrikada çalışan bulunmadığı için olayda yaralanan ve can kaybı olmadı.

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