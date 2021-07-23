Antalya'da plastik fabrikasında yangın

SON DAKİKA! Antalya Organize Sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Organize Sanayi 1. kısımda saat 23.30 sıralarında başlayan yangına, Antalya OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Fabrikada çalışan bulunmadığı için olayda yaralanan ve can kaybı olmadı.