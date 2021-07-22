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Haberler Galeri Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme: Adliyeye sevk edildi! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme: Adliyeye sevk edildi! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım

ATV'nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Büyükşen cinayeti Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Herkesin soluksuz takip ettiği olayda Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 1 kişinin daha adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan Osman Büyükşen Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.07.2021 16:48
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Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme: Adliyeye sevk edildi! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım

Büyükşen cinayeti ile ilgili gözaltına alınan Afgan şüpheli adliyeye sevk edildi. Katil misiniz? Sorusuna: 'Allah korusun benim çoluk çocuğum var' diye cevapladı

Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) cinayeti ile ilgili Ankara'da gözaltına alınan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının "katil siz misiniz?" Sorusuna Uzbek, "Allah korusun. Benim çoluk çocuğum var" diye cevap verdi. Soruşturma ile ilgili daha önce de Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme: Adliyeye sevk edildi! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu.

Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 25 şüpheliden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme: Adliyeye sevk edildi! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin peşine düşen jandarma ekipleri bir Afgan şüpheliyi geçtiğimiz Pazar gecesi Ankara'da gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Konya'ya getirilen Abdulhamid Uzbek, 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının katil siz misiniz? Sorusuna Uzbek, 'Allah korusun. Benim çoluk çocuğum var' diye cevapladı. İki gün öncede Büşra Büyükşen'ın jandarmaya çağrıldığı ve kar maskesi giydirilen şüpheliye teşhis etmeye çalıştığı öğrenildi.

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Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme: Adliyeye sevk edildi! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı.

Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu.

Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.

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Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme: Adliyeye sevk edildi! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım

21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.

Canlı yayında o çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Türkiye'nin konuştuğu olayda aydınlatılmaya çalışılıyor.