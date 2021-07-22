22 Temmuz 2021, Perşembe
ANA SAYFA
Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme: Adliyeye sevk edildi! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım
ATV'nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Büyükşen cinayeti Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Herkesin soluksuz takip ettiği olayda Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 1 kişinin daha adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan Osman Büyükşen Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.07.2021 16:48
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21