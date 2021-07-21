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Sigara sonu oldu! Oksijen tüpüne bağlıyken içmek isteyince canından oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2021
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Sigara sonu oldu! Oksijen tüpüne bağlıyken içmek isteyince canından oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bakımevinde kalan Alptekin Tekinalp (56), oksijen tüpüne bağlıyken sigarasını yakmak için çakmağını ateşleyince oksijenin parladı. Tutuşan oksijen tüpü sebebiyle vücudunda yanıklar oluşan Tekinalap, tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İzmit'te bulunan bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan Alptekin Tekinalp (56), odasında sigarasını yakmak için çakmağını yaktı. Bu sırada çalışır vaziyette olan oksijen tüpü parladı. Yüzünden ve vücudunda yanıklar oluşan Tekinalp, ağır bir şekilde yaralandı.

YAŞAM SAVAŞINA YENİK DÜŞTÜ

Merkez çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tekinalp, özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edilen Tekinalp, yoğun bakım ünitesine alındı. Tekinalp, yaklaşık 20 gün süren yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Bekar olduğu öğrenilen Tekinalp'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan otopsi incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi. Tekinalp'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kartepe İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.

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