Sigara sonu oldu! Oksijen tüpüne bağlıyken içmek isteyince canından oldu

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İzmit'te bulunan bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan Alptekin Tekinalp (56), odasında sigarasını yakmak için çakmağını yaktı. Bu sırada çalışır vaziyette olan oksijen tüpü parladı. Yüzünden ve vücudunda yanıklar oluşan Tekinalp, ağır bir şekilde yaralandı.