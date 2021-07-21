Bayramda marketler ne zaman açılıyor, kapanıyor? Bayramda A101, BİM, ŞOK ve Migros açık mı? İşte çalışma saatleri...
Bayramda marketler ne zaman açılıyor, kapanıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın 2. günü idrak edilirken, vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Zincir marketlerden A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri bayram günleri değişiklik gösteriyor. Bazı marketler ise bayramın birinci ve ikinci günü kapalıydı. İşte, bayramda marketler ne zaman açılıyor, kapanıyor? Bayramda A101, BİM, ŞOK ve Migros açık mı? İşte çalışma saatleri...
Bayramda marketler ne zaman açılıyor, kapanıyor? Bayramda A101, BİM, ŞOK ve Migros açık mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Akraba ziyareti yapmak ve evin eksiklerini gidermek isteyenler bayram sürecinde marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Zincir marketlerden A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri bayram günleri değişiklik gösteriyor. Bazı marketler ise bayramın birinci ve ikinci günü kapalıydı.
BAYRAMDA BİM, ŞOK, MİGROS, A101 MARKETLER AÇIK MI?
İslam alemi bayram coşkusunu yaşarken market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. En yakın zincir marketten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bayramda marketlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Bayramda zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.
BİM BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?
BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.
A101 BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?
A101 market Kurban Bayramı'nın birinci kapalı olacak ancak bölgesel değişiklikler söz konusu olabilir. A101 bayramın ikinci günü ise saat 11:00'dan sonra hizmet vermeye başlayacak.
ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?
ŞOK marketler Kurban Bayramı boyunca açık olacak ve hizmet verecekler.
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Bayramda marketler açık olacak. BİM, ŞOK, Migros, A101 marketlerin çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösteriyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?
Marketler, Kurban Bayramı tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek. Herhangi bir yasak olmadığı için marketler bayram boyunca normal çalışmasına devam edecek. Bayramda marketler çalışma saatlerini kendisi belirleyecek.
MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00
ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00
A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.
Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.
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