Bayramda marketler ne zaman açılıyor, kapanıyor? Bayramda A101, BİM, ŞOK ve Migros açık mı? İşte çalışma saatleri...

Bayramda marketler ne zaman açılıyor, kapanıyor? Bayramda A101, BİM, ŞOK ve Migros açık mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Akraba ziyareti yapmak ve evin eksiklerini gidermek isteyenler bayram sürecinde marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Zincir marketlerden A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri bayram günleri değişiklik gösteriyor. Bazı marketler ise bayramın birinci ve ikinci günü kapalıydı.

BAYRAMDA BİM, ŞOK, MİGROS, A101 MARKETLER AÇIK MI?

İslam alemi bayram coşkusunu yaşarken market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. En yakın zincir marketten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bayramda marketlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Bayramda zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.