21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Hastanede oksijen faciası: 22 ölü

Son dakika: Hastanede oksijen faciası: 22 ölü

Son dakika haberi... 'ın eyaletindeki bir hastanenin oksijen tedarik tankerinde sızıntı meydana gelmesi sonucu yaşanan kesinti nedeniyle 22 hasta hayatını kaybetti.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Hastanede oksijen faciası: 22 ölü

salgını nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği 'daki bir hastanede oksijen faciası yaşandı.

Ülkenin salgından en kötü etkilenen eyaleti 'nın kentinde koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Zakir Hussain Hastanesinin önünde bulunan oksijen tankında sızıntı meydana geldiği bildirildi. Sızıntı nedeniyle oksijen tedarikinin kesintiye uğradığı aktarıldı.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililerden Mandhare, "Mevcut bilgilere göre, Zakir Hussain Hastanesinde oksijen kaynağının kesintiye uğraması nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı.



Maharashtra Eyaleti Sağlık Bakanı de olayı doğrulayarak, "Elimizdeki bilgilere göre Nashik'teki hastanede oksijen alan hastalar öldü. Sızıntı, bu hastalara oksijen sağlayan oksijen tankında tespit edildi" dedi. , olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğine aktardı.



Sosyal medyada yayılan görüntülerde, hastanenin dışındaki tankerden sızan yoğun beyaz dumanın bölgeyi kapladığı görüldü.

Hastanede oksijen faciası: 22 ölü HASTANEDE OKSİJEN FACİASI: 22 ÖLÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA