Marmara'ya suni teneffüs! Müsilajla mücadelede denize oksijen verilecek
Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele kapsamında temizlik çalışmaları devam ediyor. Son olarak Kocaeli Körfezi'ndeki 4 farklı noktada 30 metre derinliğe oksijen verilecek. Peki oksijen cihazı nasıl çalışıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
A Haber muhabiri Hakan Süer'in anlattıkları:
"Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele devam ediyor. 8 Haziran tarihi itibariyle Türkiye'nin en büyük deniz temizleme operasyonu başlamıştı.
Müsilajlar toplanmaya devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla önemli bir program gerçekleştirilecek. Kanada'dan gelen cihaz müsilajla mücadelede oldukça önemli.
Bu cihaz ile denize oksijen veriliyor. Verilen oksijenle birlikte müsilaj ortadan kalkacak. Bunun örnekleri İtalya'da var bu cihazla müsilajdan kurtuldular.
Denizin yaklaşık 30 metre altına bırakılacak ve 600 metrelik alan içerisinde etkili olacak. Bu sabah saatlerinde 3 tane İzmit Körfezi'ne bırakıldı. 1 tanesi Pendik açıklarına bırakıldı.
Ekiplerin müsilajla mücadelesi de hız kesmeden sürüyor, müsilajla toplanmaya devam ediyor.
Bu cihazın denize verdiği oksijenle müsilajın önüne geçilmesi planlanıyor."
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