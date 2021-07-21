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Bayramın ilk gününde şehitlikler doldu taştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2021
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Bayramın ilk gününde şehitlikler doldu taştı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde de aileler şehitlerini unutmadı. Antalya'ya oğlu 15 Temmuz şehidi olan Meltem Kılınç, oğlunun kabrinin başında "Her bayram sen beni arar gelir elimi öperdin. Artık ben sana geliyorum.'' dedi.

Antalya'da 15 Temmuz şehidi polis Muhammet Oğuz Kılınç'ı kabrine bayramlaşmaya giden acılı eden anne Meltem Kılınç "Her bayram sen beni arar gelir elimi öperdin. Artık ben sana geliyorum. Bayramın mübarek olsun" diyerek gözyaşı döktü.

''CENNETSİZ YAŞANIR AMA VATANSIZ YAŞANMAZ''

15 Temmuz şehidi özel harekatçı komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi Huriye ve babası Yahya Kemal Yiğit'de kızlarının Kayseri'de kabri başındaydı. Baba Yiğit, kızından ayrı 5. bayramı geçirdiğini belirterek; "Cennetsiz yaşanır ama vatansız yaşanmaz " dedi. Adana Valisi Süleyman Elban, şehitlikleri ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Türkiye'nin dört bir yanındaki kabristan ve şehitliklerde de vatandaşlar Kuran okudu. Edirnekapı Şehitliği'nde kahramanlarının kabirleri başında dua eden Aydın Köse "Burada ağabeylerim, kardeşlerim yatıyor. Onlarla helalleşmeden memlekete gidemezdim" dedi.

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