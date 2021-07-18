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Şehit babasından Mehmetçik Vakfına 2 milyon TL'lik bağış

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 18.07.2021 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021
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Şehit babasından Mehmetçik Vakfına 2 milyon TL'lik bağış

9 sene önce şehit olan evladı için verilen tazminat ile aldığı 5.5 dönümlük araziyi değeri 2 milyon TL'ye yükselince Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan baba ''Şehit babası gibi büyük bir şerefe nail olmuşum, o bana yeter de artar'' dedi

Şırnak Beytüşşebap'ta teröristle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Gaziantepli Uzman Çavuş Cevdet Deniz Özdemir'in babası, oğlunun tazminatı ile satın aldığı arsayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

''DEVLET ZATEN BİZE BAKIYOR''

Şehit babası Cuma Özdemir, 27 yaşındaki oğlunun şehit düşmesinin ardından kendisine verilen tazminatla Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 8 yıl önce 250 bin liraya 5 bin 500 metrekarelik bir arsa aldı. Arsanın değerinin artıp 2 milyon liraya ulaşması üzerine "Bunun parasını ne yapacağım, devlet zaten bize bakıyor" diyerek arsayı şehit aileleri için Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

"OĞLUMUN ŞEHADETİ BANA VERİLMİŞ EN BÜYÜK PAYEDİR"

2012 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan oğlu Uzman Çavuş Cevdet Deniz Özdemir'in mezarına sık sık giderek dua eden baba Özdemir, şehit babası olmanın kendisine verilmiş en büyük paye olduğunu söyledi.

"OĞLUMUN ŞEHADETİ BANA VERİLMİŞ EN BÜYÜK PAYEDİR"

Oğlunun şehadetiyle büyük gurur duyduğunu vurgulayan Cuma Özdemir, "Oğlumun şehadeti bana verilmiş en büyük payedir. Devletim sağ olsun. Belimden ameliyat geçirdiğim için çalışamıyordum. Oğlum şehit düşünce bana hemen maaş bağlandı. Bir oğlum ve kızım da devlet dairesinde işe alındı. Devletimiz şehit ailelerini hiç mağdur etmiyor. Şehadetten sonra bize verilen parayla bir arsa almıştık. Sonra çok değer kazandığını söylediler. Ben de bunu Mehmetçiğe bağışlamak istedim. Bana bir maaş yeter, bu yaştan sonra parayı ne yapacağım? Şehit babası gibi büyük bir şerefe nail olmuşum, o bana yeter de artar" diye konuştu.

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