Şehit babasından Mehmetçik Vakfına 2 milyon TL'lik bağış
9 sene önce şehit olan evladı için verilen tazminat ile aldığı 5.5 dönümlük araziyi değeri 2 milyon TL'ye yükselince Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan baba ''Şehit babası gibi büyük bir şerefe nail olmuşum, o bana yeter de artar'' dedi
Şırnak Beytüşşebap'ta teröristle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Gaziantepli Uzman Çavuş Cevdet Deniz Özdemir'in babası, oğlunun tazminatı ile satın aldığı arsayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
''DEVLET ZATEN BİZE BAKIYOR''
Şehit babası Cuma Özdemir, 27 yaşındaki oğlunun şehit düşmesinin ardından kendisine verilen tazminatla Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 8 yıl önce 250 bin liraya 5 bin 500 metrekarelik bir arsa aldı. Arsanın değerinin artıp 2 milyon liraya ulaşması üzerine "Bunun parasını ne yapacağım, devlet zaten bize bakıyor" diyerek arsayı şehit aileleri için Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
"OĞLUMUN ŞEHADETİ BANA VERİLMİŞ EN BÜYÜK PAYEDİR"
2012 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan oğlu Uzman Çavuş Cevdet Deniz Özdemir'in mezarına sık sık giderek dua eden baba Özdemir, şehit babası olmanın kendisine verilmiş en büyük paye olduğunu söyledi.
"OĞLUMUN ŞEHADETİ BANA VERİLMİŞ EN BÜYÜK PAYEDİR"
Oğlunun şehadetiyle büyük gurur duyduğunu vurgulayan Cuma Özdemir, "Oğlumun şehadeti bana verilmiş en büyük payedir. Devletim sağ olsun. Belimden ameliyat geçirdiğim için çalışamıyordum. Oğlum şehit düşünce bana hemen maaş bağlandı. Bir oğlum ve kızım da devlet dairesinde işe alındı. Devletimiz şehit ailelerini hiç mağdur etmiyor. Şehadetten sonra bize verilen parayla bir arsa almıştık. Sonra çok değer kazandığını söylediler. Ben de bunu Mehmetçiğe bağışlamak istedim. Bana bir maaş yeter, bu yaştan sonra parayı ne yapacağım? Şehit babası gibi büyük bir şerefe nail olmuşum, o bana yeter de artar" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 ay boyunca 2.840 TL hesaplara yatacak! SGK başvuru şartlarını açıkladı! 2021 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?
- Tarihler açıklanıyor... 2022 ÖSYM sınav takvimi: KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman, nasıl ve kaç defa getirilir?
- Arefe günü ne zaman, hangi gün? 2021 Kurban Bayramı arefesi ayın kaçında idrak edilecek?
- PSV Galatasaray maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi PSV GS maçı hangi kanalda, saat kaçta?
- 10 bin bekçi alınacak! EGM ve Jandarma 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı?
- Son dakika: e-Devlet bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı verilecek mi?
- 1100 TL pandemi parası ne zaman yatacak? 2021 sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce verilecek mi?
- Altın fiyatları son durum: 17 Temmuz gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? Canlı altın fiyatları...
- Başkan Erdoğan'dan terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin genelge
- Taşeron ve kamu işçilerine müjde! En düşük ödeme 1.108 TL olacak! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu?