Yalancı hakimin yalanını savcı kocası ortaya çıkardı! İsmi çalınan hakim konuştu
Türkiye geçen gün sahte kadın hâkim Zeliha Özdemir'in yalanlarla dolu hikayesineini konuştu. Gerçek hâkim Zeliha Özdemir, seneler sonra öğrendiği olayla alakalı suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi. Diğer taraftan sahte hâkimin mahkeme salonunda fotoğrafı çıktı.
Antalya'da Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu Zeliha Özdemir, ailesine Hukuk Fakültesi'nde okuduğu yalanının söylemekle yetinmedi, adının ve soyadının aynı olduğunu öğrendiği hâkim Zeliha Özdemir'in sicil numarası gibi bilgilerini toplayarak sahte kimlik hazırladı. 2017 yılında kendi fotoğrafıyla kimlik hazırlayan, o kimlikle spor salonuna üyelik yaptırıp aracı için kasko indiriminden bile yaralanan sahte hâkim, Antalya Adliyesi'ne giderek kendisini "Çeşme Hâkimi" olarak tanıttı.
SAVCIYLA EVLENDİ
Antalya'ya geçici görevle HSK Müfettişi olarak görevlendirildiğini ancak çocuğunun hastalığı nedeniyle göreve başlayamadığı yalanını söyleyen Zeliha Özdemir, 'gerçek bir hâkim' gibi mesai yaptı, arkadaşlıklar kurdu. Bu sırada Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer ile kurduğu arkadaşlığı ilerletip savcı ile evlendi.
YALANINI KOCASI ORTAYA ÇIKARDI
Evlenip Tunçer soyismini de alan Özdemir, eşiyle yargı mevzuatını tartışıp birçok konuda istişarelerde dahi bulunuyordu. Ancak Zeliha Özdemir'in 4 yıl süren yalanı demir parmaklıklar ardından son buldu. 5 Nisan'da Antalya Havaalanı'nda sahte kimliğini çantasında bulamayınca polise gidip kayıp başvurusunda bile bulunan Zeliha Özdemir'in yalanını evlendiği savcı ortaya çıkardı.
KOCASINI BİLE KANDIRDI
Gerçek hâkim Zeliha Özdemir evlenmiş ve soyismi değişmişti. Bu sebeple artık çakma Zeliha Özdemir, HSK atama listelerinde yoktu. Uzun süre göreve başlamadığı için maaş alamadığı yalanını sürdüren Zeliha Özdemir'in eşi savcı Alper Tunçer, HSK ile irtibata geçerek eşinin neden listelerde yer almadığını sorunca gerçeği öğrendi.
CEZAEVİNE KONULDU
Savcının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Zeliha Özdemir, Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Tunçer ise sahte kimlikli boşanma davası açtı. Özdemir hakkında, "Resmi belgede sahtecilik ve kamu görevini usulsüz üstlenme" gibi suçlardan başlatılan soruşturma sürüyor.
ADI KULLANILAN HAKİME ULAŞTIK
Hâkim Zeliha Özdemir, "Durumu öğrenince hemen suç duyurusunda bulundum, soruşturma devam ediyor. Yargıya taşınan bir durum söz konusuyken konuşmam doğru olmaz. Bu olaydan dolayı ben de rahatsızlık duyuyorum" dedi.
DURUŞMA DAHİ YAPMIŞ
Öte yandan sahte hâkim Zeliha Özdemir'in hâkim kılığına girerek, cübbeli bir şekilde hâkim makamında oturarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanarak yapılan bir yargılamaya katıldığı ortaya çıktı.
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