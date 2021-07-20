Yalancı hakimin yalanını savcı kocası ortaya çıkardı! İsmi çalınan hakim konuştu

Antalya'da Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu Zeliha Özdemir, ailesine Hukuk Fakültesi'nde okuduğu yalanının söylemekle yetinmedi, adının ve soyadının aynı olduğunu öğrendiği hâkim Zeliha Özdemir'in sicil numarası gibi bilgilerini toplayarak sahte kimlik hazırladı. 2017 yılında kendi fotoğrafıyla kimlik hazırlayan, o kimlikle spor salonuna üyelik yaptırıp aracı için kasko indiriminden bile yaralanan sahte hâkim, Antalya Adliyesi'ne giderek kendisini "Çeşme Hâkimi" olarak tanıttı.