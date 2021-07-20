Kurban keserken hangi dualar okunur? Tekbir nasıl getirilir? Kurban kesme duası nedir? Diyanet açıklamaları!

Kurban keserken hangi dualar okunur? Bayram namazının ardından, kurban kesme işlemleri başladı. Allah'a yakınlaşmak için vesile olan Kurban Bayramı'nda milyonlarca Müslüman kurban ibadetini yerine getiriyor. İbadetlerini eksiksiz bir şekilde yapmak isteyen vatandaşlar, kurban keserken okunması gereken duaları araştırıyor. Peki, kurban keserken hangi dualar okunur? Tekbir nasıl getirilir? Kurban kesme duası nedir? İşte cevaplar...

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur: