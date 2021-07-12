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Türkiye'yi derinden sarsan cinayet! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı hakim karşısında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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Türkiye'yi derinden sarsan cinayet! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı hakim karşısında

Sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin cinayeti Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Katil zanlısı Avcı'nın yargılanmasına bugün devam edilecek. Duruşmayı Gültekin'in ailesinin yanı sıra kadın dayanışma grupları da takip edecek...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. 5 gün sonra yapılan soruşturmanın ardından Pınar'ın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

Türkiye'yi derinden sarsan cinayet! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı hakim karşısında

Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Türkiye'yi derinden sarsan cinayet! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı hakim karşısında

Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geçen 15 Şubat'taki duruşmada Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.

Türkiye'yi derinden sarsan cinayet! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı hakim karşısında

YARGITAY BOZMA KARARI VERDİ: 3 ŞÜPHELİYE İDDİANAME

Öte yandan Gültekin ailesi avukat Rezan Epözdemir aracılığıyla, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten A., babası Selim A. ve Şükrü Gökhan O'.nun suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunu işlediğini belirterek şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

Türkiye'yi derinden sarsan cinayet! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı hakim karşısında

Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin itirazı reddetmesi üzerine Epözdemir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Türkiye'yi derinden sarsan cinayet! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı hakim karşısında

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kararı bozarak, 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmesine karar verdi. Kararda, İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın 18 Ağustos 2020 tarihli raporunda 'olay yerinde bulunan bir varil içerisinden ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Şükrü Gökhan ve Ayten A.'nın DNA profiliyle uyumlu olduğunun tespit edildiği' bilgisi ile Selim A. ve Şükrü Gökhan O.'nun kullandıkları araçların cinayetin işlendiği gün bağ evi civarında olduğunun belirlenmesi gerekçe gösterildi.

Türkiye'yi derinden sarsan cinayet! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı hakim karşısında

YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, bugün 5inci kez hakim karşısına çıkacak. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde öğleden sonra başlayacak duruşma öncesinde Muğla Adalet Sarayı önünde polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Duruşmayı Gültekin'in ailesinin yanı sıra STK'ların ve kadın dayanışma gruplarının da takip etmesi bekleniyor.

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