Bayramda marketler açık mı? 2021 Kurban Bayramı'nda A101, ŞOK, BİM, Migros kaçta açılacak, kapanacak?
Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı ile 9 günlük tatil başladı. Bayramın ilk gününde en çok merak edilenlerden biri de marketlerin çalışma saatleri oldu. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, bayramda marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bayramda marketler açık mı? 2021 Kurban Bayramı'nda A101, ŞOK, BİM, Migros kaçta açılacak, kapanacak? İşte haberin detayları...
Bayramda marketler açık mı? Kurban Bayramı bu sene 20-21-22-23 Temmuz'da idrak edilecek. Bayram namazının akabinde başlayan Kurban Bayramı'nda marketerin çalışma saatleri merak ediliyor. Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte son üç bayram da kısıtlama ve yasaklarla buruk geçmişti. Kurban Bayramı'nda herhangi bir kısıtlamanın olmayacağının bildirilmesinin ardından gözler marketlerin çalışma saatlerine çevrildi. Peki, bayramda marketler açık mı? 2021 Kurban Bayramı'nda A101, ŞOK, BİM, Migros kaçta açılacak, kapanacak? İşte cevaplar...
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?
Üçüncü kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte kısıtlama ve yasaklar kaldırıldı. Son 3 bayram sonrası kısıtlamasız bayram heyecanı mutluluğu yaşayan vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Bu bayram herhangi bir kısıtlama olmadığı için marketler de bayram boyunca normal çalışmasına devam edecek.
MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Marketlerin normal çalışma planına göre açılış ve kapanış saatleri şu şekilde:
A101 çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00
BİM çalışma saatleri: 09.00 - 21.00
ŞOK çalışma saatleri: 09.00 - 21.00
MİGROS çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00
Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 19 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 19 bin 124, ikinci doz aşı sayısı 21 milyon 63 bin 580 oldu.
Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 63 milyon 734 bin 985'e yükseldi.
İstanbul'da 11 milyon 695 bin 896, Ankara'da 5 milyon 182 bin 400, İzmir'de ise 4 milyon 290 bin 665 doz aşı yapıldı.
50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 152 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı saat 19.00 itibarıyla yüzde 62,85, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 33,87 olarak gerçekleşti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 389 bin 723 aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın." uyarısı yaptı.
"EN BÜYÜK SAVUNMA SİLAHLARIMIZ TEMİZLİK, MASKE, MESAFE İLE AŞILAMADIR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı görüntülü kutlama mesajında geçen yıl Kurban Bayramı'nın koronavirüs salgınının gölgesinde, buruk bir şekilde yaşandığını hatırlatarak bu yıl salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuşulduğunu belirtti.
Dünyanın tamamıyla birlikte Türkiye'yi de etkileyen salgın musibetinin olumsuzluklarından tamamen kurtulmak için hep birlikte dikkat ve tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Salgına karşı en büyük savunma silahlarımız temizlik, maske, mesafe diye ifade ettiğimiz tedbirler ile aşılamadır. Aşılamada, dünya ortalamasına göre hamdolsun gayet iyi bir seviyedeyiz. Aşı tedariki konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor." dedi.
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