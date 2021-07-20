Bayramda marketler açık mı? Kurban Bayramı bu sene 20-21-22-23 Temmuz'da idrak edilecek. Bayram namazının akabinde başlayan Kurban Bayramı'nda marketerin çalışma saatleri merak ediliyor. Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte son üç bayram da kısıtlama ve yasaklarla buruk geçmişti. Kurban Bayramı'nda herhangi bir kısıtlamanın olmayacağının bildirilmesinin ardından gözler marketlerin çalışma saatlerine çevrildi. Peki, bayramda marketler açık mı? 2021 Kurban Bayramı'nda A101, ŞOK, BİM, Migros kaçta açılacak, kapanacak? İşte cevaplar...

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Üçüncü kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte kısıtlama ve yasaklar kaldırıldı. Son 3 bayram sonrası kısıtlamasız bayram heyecanı mutluluğu yaşayan vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Bu bayram herhangi bir kısıtlama olmadığı için marketler de bayram boyunca normal çalışmasına devam edecek.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Marketlerin normal çalışma planına göre açılış ve kapanış saatleri şu şekilde: