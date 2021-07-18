18 Temmuz 2021, Pazar
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Amasya'da yürek sızlatan olay! Baraj gölü bir aileyi yuttu
Amasya'da baraj gölüne giren aynı aileden 5 kişi bir süre sonra kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Murat Onur canlı yayında aktardı.
Suluova ilçesinde, serinlemek amacıyla Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile üyelerinden 4'ü suya girdi.
Tüm aile üyelerinin suda gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.
Baraj gölüne gönderilen AFAD ve itfaiye ekipleri, suda kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlattı.
A Haber muhabiri Murat Onur, henüz barajda kaybolan 5 kişiden haber alınamadığı, bölgeye sevk edilen ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarınınsürdürdüklerini aktardı.