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Başkan Erdoğan'dan şehit bekçi Koşal'ın ailesine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2021
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Başkan Erdoğan'dan şehit bekçi Koşal'ın ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit bekçi Gökçen Koşal'ın ailesine başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan bekçi Koşal'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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