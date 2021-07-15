Başkan Erdoğan'dan şehit bekçi Koşal'ın ailesine başsağlığı mesajı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan bekçi Koşal'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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