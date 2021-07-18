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18 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu | Bayramda hava nasıl olacak? Dışarı çıkmayın uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2021
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18 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu | Bayramda hava nasıl olacak? Dışarı çıkmayın uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? 18 Temmuz 2021 Pazar günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yurdun iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece sıcakların artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? Bayramda hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar hava durumu tahminleri...

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, Türkiye'nin Muson uzantılı Basra alçak basıncının etkisi altında olduğuna dikkat çekti.

Özdemir, "Yaz aylarında etkisini gösteren bu alçak basınç, sıcaklıkları ve buharlaşmayı artırıyor. Bu nedenle İstanbul'da nem oranı yüzde 90 civarında. Sıcaklıklar ise bugün ve yarın pik yapacak. Termometreler 34-35 dereceyi gösterirken, nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacak" dedi.



MECBUR KALMADIKÇA SOKAĞA ÇIKMAYIN

Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'nde ise salı günü de dahil sıcaklıkların 40 dereceyi bulacağını belirten Dr. Özdemir, "Ama hissedilen sıcaklık 42-43'e çıkabilir. O nedenle özellikle bayramın ikinci gününe kadar vatandaşlara, mecbur kalmadıkça 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkmamalarını öneririm. Özellikle astım, kalp gibi kronik hastalığı olanlar, çok dikkatli olsun. İhtiyaçlarını sabah saatlerinde ya da 17.00'den sonra halletmeye çalışsınlar" diye konuştu.

BAYRAMIN 3. GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR

Bayramda kavurucu sıcaklıkların olacağını vurgulayan Özdemir, "Bayramın üçüncü günü Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekliyoruz. Rize'deki sel felaketi gibi bazı bölgelerde yağışlar görebiliriz.

GÜNEŞ ÇARPMASINA DİKKAT!

Dışarı çıkarken şapka takıp, şemsiye almayı öneren Dr. Güven Özdemir, "Gölge olan alanlarda vakit geçirin. Güneş çarpmasına dikkat edin, bol bol su için. Küçük çocukları güneşin en tepede olduğu saatlerde dışarı çıkarmayın. Tatile gidenler de güneşlenirken saat aralığına dikkat etsin. Güneşin altında uzun saatler geçirmesin" dedi.

O İLLERDE SICAKLIK 40 DERECEYİ GEÇECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile zamanla iç kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 39°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 39°C

Az bulutlu

KONYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 36°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 40°C

Az bulutlu

BAYBURT °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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