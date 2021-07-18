18 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu | Bayramda hava nasıl olacak? Dışarı çıkmayın uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? 18 Temmuz 2021 Pazar günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yurdun iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece sıcakların artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? Bayramda hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar hava durumu tahminleri...
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, Türkiye'nin Muson uzantılı Basra alçak basıncının etkisi altında olduğuna dikkat çekti.
Özdemir, "Yaz aylarında etkisini gösteren bu alçak basınç, sıcaklıkları ve buharlaşmayı artırıyor. Bu nedenle İstanbul'da nem oranı yüzde 90 civarında. Sıcaklıklar ise bugün ve yarın pik yapacak. Termometreler 34-35 dereceyi gösterirken, nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacak" dedi.
MECBUR KALMADIKÇA SOKAĞA ÇIKMAYIN
Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'nde ise salı günü de dahil sıcaklıkların 40 dereceyi bulacağını belirten Dr. Özdemir, "Ama hissedilen sıcaklık 42-43'e çıkabilir. O nedenle özellikle bayramın ikinci gününe kadar vatandaşlara, mecbur kalmadıkça 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkmamalarını öneririm. Özellikle astım, kalp gibi kronik hastalığı olanlar, çok dikkatli olsun. İhtiyaçlarını sabah saatlerinde ya da 17.00'den sonra halletmeye çalışsınlar" diye konuştu.
BAYRAMIN 3. GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR
Bayramda kavurucu sıcaklıkların olacağını vurgulayan Özdemir, "Bayramın üçüncü günü Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekliyoruz. Rize'deki sel felaketi gibi bazı bölgelerde yağışlar görebiliriz.
GÜNEŞ ÇARPMASINA DİKKAT!
Dışarı çıkarken şapka takıp, şemsiye almayı öneren Dr. Güven Özdemir, "Gölge olan alanlarda vakit geçirin. Güneş çarpmasına dikkat edin, bol bol su için. Küçük çocukları güneşin en tepede olduğu saatlerde dışarı çıkarmayın. Tatile gidenler de güneşlenirken saat aralığına dikkat etsin. Güneşin altında uzun saatler geçirmesin" dedi.
O İLLERDE SICAKLIK 40 DERECEYİ GEÇECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile zamanla iç kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 39°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 39°C
Az bulutlu
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 36°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 40°C
Az bulutlu
BAYBURT °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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