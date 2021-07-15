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Haberler Galeri 15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere destek ödemesi ne zaman yatacak?

15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere destek ödemesi ne zaman yatacak?

15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere verilen destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Türk Milleti'nin direnişiyle tüm yurtta yaklaşık 22 saatte bertaraf edildi . 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri için destek ödemesi yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen destek ödemesinin detayları belli oldu. Peki, 15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 13:17
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15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere destek ödemesi ne zaman yatacak?

15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'nün hain darbe girişiminde 21 vatandaşımız şehit oldu. Hükümet tarafından 15 Temmuz şehit ailelerine ve gazilerine yönelik destek ödemesi yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafındandestek ödemesi ile ilgili açıklama geldi. Peki, 15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

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15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere destek ödemesi ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz şehit aileleri destek ödemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. ödemelerin her ay düzenli olarak yatırıldığına dikkat çeken Yanık, "2020 Nisan-2021 Temmuz döneminde 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize toplam 56,9 milyon lira ödeme yaptık." dedi.

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15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere destek ödemesi ne zaman yatacak?

15 TEMMUZ DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize ödediğimiz 1500 lirayı ve Kurban Bayramı ikramiyesi 1100 lirayı bugün hesaplarına yatıracağız. 2020 Nisan-2021 Temmuz döneminde 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize toplam 56,9 milyon lira ödeme yaptık." ifadelerini kullandı.

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15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere destek ödemesi ne zaman yatacak?

ŞEHİT YAKINLARINA 2, GAZİLERE 1 İSTİHDAM HAKKI TANINIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 13 Temmuz 2019'da kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yürütüyor.

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15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere destek ödemesi ne zaman yatacak?

667 KHK (6749 Sayılı Kanun) ve 670 nolu Kanun Hükmünde Kararname (7091 Sayılı Kanun) kapsamında şehit yakınlarına 2, gazilere de 1 istihdam hakkı tanınıyor.

Belirli aralıklarla yapılan atamalar neticesinde hak sahipleri kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor.