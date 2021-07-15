15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere destek ödemesi ne zaman yatacak?

15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere verilen destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Türk Milleti'nin direnişiyle tüm yurtta yaklaşık 22 saatte bertaraf edildi . 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri için destek ödemesi yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen destek ödemesinin detayları belli oldu. Peki, 15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.07.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 13:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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