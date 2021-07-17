Büyükşen çifti cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı! İşte Türkiye'nin konuştuğu olaydaki detay

Türkiye'nin ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı'yla Tatlı Sert" programında öğrendiği cinayette flaş bir gelişme yaşandı. Konya’nın Karatay İlçesine bağlı İsmil Mahallesi’ndeki evlerine 3 Eylül 2018 gecesi maskeli bir şahıs tarafından öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti 3 yıldır çözülmeyi bekliyor. Cinayetin 3 yıldır çözülememesi nedeniyle çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının katilinin ortaya çıkartılması için Müge Anlı'ya konuk olmuştu. İşte yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...