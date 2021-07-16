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Son dakika: AK Parti eski Bursa milletvekili Ali Koyuncu vefat etti | Ali Koyuncu kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2021
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Son dakika: AK Parti eski Bursa milletvekili Ali Koyuncu vefat etti | Ali Koyuncu kimdir?

Son dakika haberleri... AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ali Koyuncu, 2007 yılındaki seçimlerde AK Parti'den Bursa Milletvekili olarak seçilmişti. Peki, Ali Koyuncu kimdir? İşte detaylar...

AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Koyuncu'nun cenazesi Mustafakemalpaşa ilçesi Ormankadı Camisi'nde yarın toprağa verilecek.

ALİ KOYUNCU KİMDİR?

3 Şubat 1968'de Bursa Mustafakemalpaşa'da doğan Koyuncu, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset ve Liderlik Okulu'nu bitirdi.

Koyuncu, 2007 yılındaki seçimlerde AK Parti'den Bursa Milletvekili olarak seçildi.

Tarım, hayvancılık ve ticaret işleriyle uğraşan, Türkiye Süt Üreticileri Birliği genel başkanlığı yapan Koyuncu, Türkiye Sivil Toplum Platformu kurucu üyeliği, TOBB İçecek Sektör temsilciliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ankara delegeliği, Ziraat Odası, Pankobirlik ile Ticaret Odası ve Ticaret Borsası üyeliği görevlerinde bulundu.

Koyuncu evli ve 2 çocuk babasıydı.

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