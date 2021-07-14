İzmir Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika! İzmir'in Foça ilçesinde makilik ve ormanlık alanda meydana gelen yangın Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kontrol altına alındı.

İzmir Foça'da meydana gelen orman yangını, ekiplerin havadan müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı.

Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan makilik ve ormanlık alanda sabah sularında henüz tespit edilemeyen nedenle yangın meydana geldi.

1 UÇAK, 5 HELİKOPTER VE 12 ARAZÖZ İLE MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 5 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.