ABD'de öldürülen Yasemin Uyar'ın hikayesi yürek yaktı! Annesi dehşet dolu günleri anlattı
Türk kızı Yasemin Uyar New Jersey'de eski sevgilisi ve oğlunun babası Tyler Rios tarafından öldürülerek ormana atıldı. Yasemin Uyar’ın hikayesi yürek dağladı. Sevgilisinden şiddet görünce, ayrılık kararı aldı. Oğlu Sebastian'ı da yanına alıp kaçtı. Sevgilisinin tehditlerinden korunmak için polise başvuru yaptı. Ancak sesini duyuramadı. Acılı anne Karen Uyar, kızının korku dolu günlerini anlattı. Karen Uyar, "O sadece hayatını yaşamaya çalışan cesur bir genç anneydi. Yasemin gibi genç kızların sesinin duyulmasını istiyorum" dedi.
ABD'nin New Jersey kentinde yaşayan Yasemin Uyar, kadın cinayetlerinin son kurbanıydı. Hikayesi ise diğer mağdurlarla aynıydı. Buna göre 24 yaşındaki Yasemin Uyar, henüz lise son sınıftayken Tyler Rios ile tanıştı.
Hamile kaldı. Sevgilisinden şiddet görünce, ayrılık kararı aldı. Oğlu Sebastian'ı da yanına alıp kaçtı. Sevgilisinin tehditlerinden korunmak için polise başvuru yaptı.
Ancak sesini duyuramadı. Oğlu için hayata sarılan genç kadın, 9 Temmuz günü cani Rios'a yakalandı. Vahşice öldürülerek ormana atıldı.
Anne Karen Uyar, kızının kadına şiddetin son kurbanı olduğunu açıkladı. "Kızım oğluyla arkadaş gibiydi. O sadece hayatını yaşamaya çalışan cesur bir genç anneydi. Yasemin gibi genç kızların sesinin duyulmasını istiyorum" ifadesini kullandı.
ANNESİNİ SORUYOR
Torununun bakımını üstlenen Karen Uyar, "Sebastian sürekli annesini soruyor. Ona ne cevap vereceğimi bilmiyorum" dedi.
KATİL TUTUKLANDI
Tyler Rios, Yasemin'i oğlunun gözleri önünde katletti. Ardından oğluyla birlikte evine giderek parti verdi! Gözaltına alınan katilin tutuklandığı öğrenildi.
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