Herkes Gizem'e ağlıyor! Koronavirüse atlattıktan sonra hayatını kaybetti: Ona mı yanalım, annesiz kalan Piraye bebeğe mi?
Fitness öğretmeni Gizem, 3 aylık hamileyken koronavirüse yakalandı. Hastalığı ilaçsız atlatan Gizem'e, kalıcı halsizlik ve çarpıntı için 'psikolojik' tespiti yapıldı. Kalp krizinden öldü. Gizem’in sadece birkaç gün kucağına alabildiği Piraye’den ayrılması sevenlerini yasa boğdu. Gizem’in eşi Emre Küçükbaycan, yaşadığı şoku ve acısını “İnsan bir günde ölür mü ya” sözleriyle dile getirirken, annesi Melahat Misoğlu da, “Ben şimdi kime yanayım. Kaybettiğim kızıma mı, annesiz kalan bebeğine mi” diye gözyaşı döktü.
İstanbul'da Gizem Misoğlu henüz çocuk yaşta babasını kaybetti. Annesi tüm evin yükünü omuzlarına aldı, iki çocuğunu büyüttü, okuttu. Gizem, Kültür Üniversitesi'nde halkla ilişkiler okusa da gönlü spordan ve müzikten yanaydı. Fitness öğretmeni oldu, tulum çalmayı öğrendi. İki yıl önce Rize, Fındıklı'da hemşehrisi Emre Küçükbaycan'a âşık oldu. Genç çift hemen evlenmek isteseler de pandemi nedeniyle mümkün olmadı. Düğünlerini ancak geçtiğimiz yıl eylül ayında yapabildiler. Fındıklı'ya yerleşen Gizem'e yakın olmak isteyen annesi ve kardeşi de İstanbul'dan Rize'ye taşındı.
HAMİLEYKEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Hürriyet'in haberine göre; Gizem evlendikten bir ay sonra hamile kaldı. Bebeğin kız olacağını öğrenen Gizem henüz karnındayken Piraye adını verdi. Ancak 2021'in ilk ayında, Hem 3 aylık hamile Gizem hem de eşi koronavirüse yakalandı. Gizem hamileliği nedeniyle koronavirüsü hiç ilaç almadan atlatmak zorunda kaldı. Hastalık görünürde geçti ancak Gizem'de halsizlik ve kalp çarpıntılarını miras olarak bıraktı.
KIZINI EMZİREMEDİ
9 Haziran'da, doğuma iki ay varken bebeğin kalp atışlarının zayıfladığı tespit edildi. Apar topar hastaneye yatırılan Gizem sezaryenle Piraye'yi dünyaya getirdi. Prematüre doğan Piraye kuvöze konuldu. Bu sırada Gizem'in de şikâyetleri artmıştı. Her gittiği doktordan 'Psikolojiktir' denilerek geri döndürüldü. Sırtında, bacağında, kolunda ağrılar oluyor, nefes alamadığını söylüyordu. Piraye 3 hafta sonra eve geldiğinde, Gizem kızını emziremedi.
"BEN ÖLECEĞİM BEBEĞİME SEN BAK OLUR MU?"
Gizem'in annesi Melahat Misoğlu'na, "Ben öleceğim. Eğer bana bir şey olursa bebeğime sen bak olur mu?" dedi. Annesi de onun bu durumunu psikolojisinin bozuk olmasına bağladı. Eşi de aynı durumdaydı. Hepsi o kadar doktor kontrolünden sonra Gizem'in yaşadıklarının tamamen psikolojik olduğuna inanmışlardı.
YOLDA KALBİ DURDU
Gizem 6 Temmuz'da hem psikiyatri hem de göğüs hastalıkları polikliniğinden randevu aldı. Doktora gideceği saati beklerken nefesi sıkıştı, eve ambulans çağırdı. Ambulansa yürüyerek binen Gizem'in yoldayken kalbi durdu. Ambulanstaki ekip Gizem'i hastaneye götürdü. Doktorlar yaklaşık 3 saat boyunca müdahale etse de 31 yaşındaki Gizem hayatını kaybetti. Eşi ve annesi aldıkları haberle şok geçirdi. Gizem'in kalp damarlarını tıkayan pıhtı nedeniyle kalp krizinden öldüğü anlaşıldı. Gizem'in sadece birkaç gün kucağına alabildiği Piraye'den ayrılması sevenlerini yasa boğdu.
"İNSAN 1 GÜNDE ÖLÜR MÜ YA"
Gizem'in eşi Emre Küçükbaycan, yaşadığı şoku ve acısını "İnsan bir günde ölür mü ya" sözleriyle dile getirirken, annesi Melahat Misoğlu da, "Ben şimdi kime yanayım. Kaybettiğim kızıma mı, annesiz kalan bebeğine mi" diye gözyaşı döktü.
KORONA SONRASI ORGAN TUTULMASI
Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Akbaş, Gizem'in ölüm nedenini şöyle değerlendirdi: "Hastanın ölüm şekli, tipik COVID-19 sonrası organ tutulmasını gösteriyor. COVID-19 viral bir enfeksiyondur. Hastalık sonrası kalp kaslarına, damar iç yüzeyine ve nörolojik sistem tutulumuna neden olması da bu enfeksiyonda görülebilecek komplikasyonlardır. Akciğerde kalıcı hasarlar verebilir. Hastanın herhangi bir şikâyetinin psikolojik olarak tariflenmesi, birçok hastalığın teşhisine de engel olan kesinlikle yanlış bir tariftir. Ancak organik bütün nedenler ekarte edildikten sonra, psikiyatri uzmanının koyması gereken bir teşhistir."
CERRAHLA AYNI ÖLÜM
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 31 yaşındaki Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Akbaş da, geçtiğimiz yıl koronavirüsü atlattıktan sonra evinde aniden yaşamını yitirmişti. İstanbul Tabip Odası, Akbaş'ın bilinen ek bir sağlık sorunu bulunmadığını, ani ölümünün COVID-19 hastalığının komplikasyonları ile ilişkili olabileceğini belirtmişti.
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