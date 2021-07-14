Herkes Gizem'e ağlıyor! Koronavirüse atlattıktan sonra hayatını kaybetti: Ona mı yanalım, annesiz kalan Piraye bebeğe mi?

"İNSAN 1 GÜNDE ÖLÜR MÜ YA"

Gizem'in eşi Emre Küçükbaycan, yaşadığı şoku ve acısını "İnsan bir günde ölür mü ya" sözleriyle dile getirirken, annesi Melahat Misoğlu da, "Ben şimdi kime yanayım. Kaybettiğim kızıma mı, annesiz kalan bebeğine mi" diye gözyaşı döktü.

KORONA SONRASI ORGAN TUTULMASI

Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Akbaş, Gizem'in ölüm nedenini şöyle değerlendirdi: "Hastanın ölüm şekli, tipik COVID-19 sonrası organ tutulmasını gösteriyor. COVID-19 viral bir enfeksiyondur. Hastalık sonrası kalp kaslarına, damar iç yüzeyine ve nörolojik sistem tutulumuna neden olması da bu enfeksiyonda görülebilecek komplikasyonlardır. Akciğerde kalıcı hasarlar verebilir. Hastanın herhangi bir şikâyetinin psikolojik olarak tariflenmesi, birçok hastalığın teşhisine de engel olan kesinlikle yanlış bir tariftir. Ancak organik bütün nedenler ekarte edildikten sonra, psikiyatri uzmanının koyması gereken bir teşhistir."