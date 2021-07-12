Vurdumduymazlığın böylesi! Tacizden gözaltına alındı, keyfinden vazgeçmedi
Çorum'da 52 yaşındaki bir kadın, kendisine bir günde 2 defa sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği 52 yaşındaki İ.A.’yı döner yerken görüp, emniyet güçlerine yakalattı. İ.A.'nın ekip otosuna bindirilirken sergilediği rahat tavırları ise 'pes' dedirtti.
Çorum'da Gazi Caddesi'nde adı gizli tutulan kadın, yolda yürürken İ.A. adlı şahsın iki defa sözlü tacizine uğradı. Aynı yoldan geri dönen kadın, İ.A.'yı bir dönercide yemek yerken görünce durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi.
İhbarla bölgeye hareket eden ekipler, döner yiyen İ.A.'yı emniyet merkezine götürmek istedi. İ.A., bu esnada, "Ben bu kişiyi tanımam ve sözlü tacizde bulunmadım" dedi.
GÖZALTINA ALINIRKEN DÖNERİNİ YEMEYE DEVAM ETTİ
Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.A.'nın ekip otosuna bindirilirken elindeki döneri yemeye ve ayranını içmeye devam ettiği görüldü.
''BENİ BİR GÜNDE 2 KEZ TACİZ ETTİ''
Kadının polislere, "Böyle kişiler yüzünden tacize uğruyoruz, adalete güveniyorum. Bu kişi beni bir günde, 2 kez taciz etti, yazık günah bana kardeşim. Ben 'tacizciyi bulacağım' diye yemin ettim ve onu yakaladım. Yemin ederim beni sözlü taciz eden bu kişi" dedi.
İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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