Bursa'da mahalleyi ayağa kaldıran olay! Taciz iddiasına öldüresiye dayak
Bursa'da 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen zanlı M.Ö., mahallelinin saldırısına uğradı. Taciz şüphelisi, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. M.Ö.'nün ve kız çocuğunun yürüdüğü anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö., sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuyla bir süre sohbet edip, elini omzuna atarak, yürümeye başladı.
İddiaya göre M.Ö., çocuğu kimsenin olmadığı yere götürerek, öpmeye çalıştı. Bu sırada çocuğun arkadaşları, götürüldüğü yere geldi. Çocuğun arkadaşlarını gören şüpheli, küçük kızı bıraktı.
Çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine mahalleli, şüpheliyi aramaya başladı. M.Ö.'yü sokakta yürürken yakalayan mahalleli, tekme tokat dövdü. M.Ö., kanlar içinde yerde kaldı.
Tacize uğradığı öne sürülen çocuğun ailesinin sinir krizi geçirdiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gözaltına alınan M.Ö., tedavisinin ardından emniyete götürüldü.
Öte yandan M.Ö.'nün çocukla birlikte yürüdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, M.Ö.'nün çocukla yürüdüğü, kolunu omzuna attığı ardından ara sokağa götürdüğü ve mahallelinin, şüphelinin peşinden koştuğu anlar yer aldı.
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