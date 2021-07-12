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Bursa'da rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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Bursa'da aynı evde birlikte yaşadığı 2 kız kardeşini silahla rehin alan madde bağımlısı şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açtı. Özel harekat ekiplerinin eve düzenlediği operasyonla şahıs etkisiz hale getirilirken, 2 rehine kurtarıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Halil A., aynı evde birlikte yaşadığı 2 kız kardeşini silahla rehin aldı.

Evden silah sesinin yükselmesi üzerine komşular durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sokaktan Halil A.'ya seslendi.

Pencereye çıkan Halil A., ekiplerin üzerine rastgele ateş açtı.

Daha sonra içeriye giren Halil A., evin içerisinde de ateş etmeye devam etti.

Halil A.'nın ateş açması üzerine bölgeye polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Sokağın giriş ve çıkışları kapatılırken, ekipler çelik yelek giydi.

Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına karşılık vermeyen Halil A., pencereyi kapatarak evin içerisine girdi.

Özel harekat ekipleri, koçbaşı ile kapıyı kırıp, ses bombası ve uzun namlulu tüfeklerle içeriye girerek operasyon düzenledi.

Etkisiz hale getirilen Halil A. gözaltına alınırken, 2 rehine sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

Halil A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Mahalle sakinleri, başarılı operasyonun ardından ekipleri alkışladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin sokakta ve evde incelemeleri sürüyor.

İŞTE OLAY YERİNDEN FOTOĞRAFLAR...

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