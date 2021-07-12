Bursa'da rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Halil A., aynı evde birlikte yaşadığı 2 kız kardeşini silahla rehin aldı.

Evden silah sesinin yükselmesi üzerine komşular durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sokaktan Halil A.'ya seslendi.