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Son dakika: Çanakkale’de deprem! AFAD duyurdu... (2021 SON DEPREMLER)

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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Son dakika: Çanakkale’de deprem! AFAD duyurdu... 2021 SON DEPREMLER

Son dakika haberi… AFAD verilerine göre; Çanakkale’de saat 00:27’de 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.79 olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale'de saat 00:27'de 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği 9.79 olarak kayıtlara geçti. Sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

ÇANAKKALE'DEKİ DEPRMİN HARİTASI

2021 SON DEPREMLER

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