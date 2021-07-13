Son dakika: Çanakkale’de deprem! AFAD duyurdu... (2021 SON DEPREMLER)

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale'de saat 00:27'de 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği 9.79 olarak kayıtlara geçti. Sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.