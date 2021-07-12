SON DAKİKA HABERİ | Şanlıurfa’da korkunç trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı
Son dakika haberi... Şanlıurfa’da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Korkunç kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresi Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı.
Aziz D.'nin kullandığı 10 LS 286 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Aziz D., Muhammed Musta, Birgül D., Kadriye D., Mülkiye D. ve 2 yaşındaki Alperen Durmuş yaralandı.
Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Alperen Durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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