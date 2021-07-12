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Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Sıcaklıklar 6-10 derece birden yükselecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Sıcaklıklar 6-10 derece birden yükselecek! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında İstanbullular başta olmak üzere çok sayıda ile uyarı yapıldı. Açıklamada bu hafta sıcaklıkların 6-10 derece yükseleceği ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilirken, vatandaşlar uyarıldı. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava sıcaklıkları nasıl olacak? Sıcaklıklar yükselecek mi düşecek mi? İşte 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada başta İstanbul olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı belirtildi.

İSTANBULLULAR DİKKAT!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul genelinde hava sıcaklığının artacağını bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi.

MEVSİM NORMALLERİNİ AŞACAK

Hafta sonuna kadar sıcaklığın batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı aktarılan açıklamada, hafta sonu ise 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada yüksek sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların, vatandaşlar ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek, gereken önlemlerin alınması istendi.

HAFTALIK TAHMİN: SICAKLIKLAR NORMALLERİN ÜZERİNDE OLACAK

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

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