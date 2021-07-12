Balıkesir'de dehşet! Sünnet düğününde rastgele ateş açıldı: 2 ölü 8 yaralı

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekini sevk edilirken, A.G., N.D., U.G., Y.T., P.D., Ş.G.,D.D. ve N.D. isimli yaralılar Balıkesir Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.