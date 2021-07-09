Kripto para vurgunları devam ediyor! 500 milyonla kaçtı!

BU DEFA DA AYDIN'DA

Bitcoin dolandırıcılarına bir yenisi daha Aydın'da eklendi. Nazilli ilçesinde üniversiteyi bitirdikten sonra yatırım danışmanlığı ofisi açan Ahmet Y., yurtdışı merkezli bir şirketin yatırım uzmanı olarak kendisini çevresine tanıttı.