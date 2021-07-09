Kripto para vurgunları devam ediyor! 500 milyonla kaçtı!
"Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçe'nin başlattığı kripto para vurgunları bitmek bilmiyor. Şimdi de Aydın Nazilli'de kripto para dolandırıcısı 500 milyon lira ile ortadan kayboldu.
"Bitcoin Safiye" lakabıyla bilinen Safiye Gökçe ile başlayan ve kripto para borsasında işlem yapan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in de hemen hemen 400 bin kişiyi dolandırarak 2 milyar dolarlık vurgunla yurtdışına kaçmasıyla devam eden bitcoin dolandırıcılığı bitmek tükenmek bilmiyor.
'MAKİNE ÜRETİYORUZ' DİYE KANDIRDI
Ahmet Y., tanıştığı kişilere bağlı olduğu şirketin bitcoin makineleri ürettiğini, bitcoin üreterek yüksek kazanç elde edileceği vaadinde bulundu.
Yeni Asır'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Nazilli'nin önde gelen isimlerinin de bu işe yatırım yaptıkları söylemlerinde bulunan Ahmet Y., bu yolla güven sağladığı kişilerden para toplamaya başladı.
KRİPTO PARA VURGUNLARI ''BİTCOİN SAFİYE'' BAŞLATMIŞTI''
Aydın'ın yanı sıra ailesinin yaşadığı Bursa ve farklı illerden de vatandaşlardan para toplayan Ahmet Y., yaklaşık 500 milyon lira ile ortadan kayboldu. Nazilli ilçesinde bitcoin mağduru 80 kişi 25 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla Nazilli Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.
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