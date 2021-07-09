Kemal Efendi Vakfı'nda yetişen 30 hafız için icazet töreni düzenlenecek

Kurra Hafız Kasımpaşalı Kemal Efendi himayelerinde, Kemal Efendi Vakfı çatısı altında hafızlıklarını tamamlayan 30 hafızın icazet töreni 11 Temmuz 2021 tarihinde öğle namazına müteakip gerçekleştirilecek.







Hafızların icazet töreni Fatih Camii'nde icra edilecek.



Program kapsamında namaz öncesi sohbet, talebelerin sunumları ve hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.





A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN