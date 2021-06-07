Son dakika | THODEX vurgununda önemli gelişme! Bankadan haciz geldi! Mağdurlara önemli tavsiye

"BİZDEN ÖNCE 120 KİŞİNİN VAR OLMASI NEDENİYLE DOSYAMIZI TAHSİL EDEMİYORUZ"

Kaşıkaralar, "İlgili bankalardan gelen cevaba göre Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne ait hesaplarda toplam 16 milyon lira tutarında bir mevduat mevcut olup bu mevduata haciz işlemi uygulamış bulunmaktayız. Ancak bizden önce gelen 120 kişinin varlığı olması dolayısıyla dosyamızı tahsil edemiyoruz. Bu nedenle de müvekkilimiz mağdur bulunmaktadır" şeklinde konuştu. Müvekkilinin ailesiyle birlikte toplamda 50 bin lira değerinde zararı olduğunu da kaydeden Kaşıkaralar "Bundan sonraki süreç Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'nin ilgili tedbirleri ve savcılık makamının mahkeme tedbirleri kalktıktan sonra sanıyorum ki, iflas mamasına devredilecektir. Devredildikten sonra alacaklılar, öncelikli alacaklılar olmak üzere diğer alacaklılar olmak üzere tahsili gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.