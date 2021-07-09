Son dakika: Ankara'daki katliamda anneanneden şoke eden ifade

Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Caddesi'nde dün, Öznur Aydın (55), eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle yanına gelen kızı Meryem Atsak (23) ile tartıştı. Öznur Aydın, tartışma sırasında evde bulunan eşine ait tabancayı alarak önce kızı Meryem Atsak'a, ardından da torunları 9 aylık Merve ve Ömer İsmail'e (3) ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Meryem Atsak ve çocukları, göğüslerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kızı ve torunlarını vurduktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp ateşleyen Öznur Aydın ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

"GÖRÜNTÜYE DAYANAMADIĞIM İÇİN İNTİHARA KALKIŞTIM"

Anneanne yoğun bakımdaki tedavisinin ardından olaya ilişkin polise ilk ifadesini hastanede verdi. Damadı ile sorunları olan kızı Meryem Atsak'ın babasına ait ruhsatsız tabancayla torunları 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail'i ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini ileri süren Öznur Aydın, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.





