Kocaeli'de feci kaza! Aracın çarpmasıyla havaya uçup yola düştü
Kocaeli Körfez'de, yolun karşısına geçmek isteyen Birsen Güçel’e (63) araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilk önce havaya fırlayıp ardından da yere düşen Güçel, ağır yaralandı. Dehşet dolu kaza anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaza, geçen gün Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak üzere evinden çıkan Birsen Güçel'e, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada V.K.'nin hakmiyetindeki 34 HA 724 plakalı araç çarptı. Güçel, çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp, yola düştü. Sürücü V.K., kaza yerinde dururken, çevredekiler de yardıma koştu. Bazı kişiler, Güçel'e ilk müdahalede bulunurken, bazıları da gözyaşı döktü.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Güçel'i ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Emekli ebe olduğu öğrenilen Birsen Güçel, yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis, sürücü V.K.'yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZA ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA
Öte yandan kaza anının güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Birsen Güçel'in havaya fırlayıp, yola düştüğü anlar yer aldı.
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