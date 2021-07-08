Kocaeli'de feci kaza! Aracın çarpmasıyla havaya uçup yola düştü

Kaza, geçen gün Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak üzere evinden çıkan Birsen Güçel'e, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada V.K.'nin hakmiyetindeki 34 HA 724 plakalı araç çarptı. Güçel, çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp, yola düştü. Sürücü V.K., kaza yerinde dururken, çevredekiler de yardıma koştu. Bazı kişiler, Güçel'e ilk müdahalede bulunurken, bazıları da gözyaşı döktü.