Ahşap binalar tehlike saçıyor! Kritik uyarı: Modernize edilmeli
Tarihi yarımadadaki ahşap binalar çökme riski nedeniyle tehlike saçıyor. Olası bir yangında da etrafında bulunan tarihi yapıları tehdit ediyor. Uzmanlar ahşap yapıların restore edilmesi gerektiğine dikkati çekiyor. Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.
Tarihi yapıdaki ahşap yapılar yangın riskine karşı tehlike saçıyor. Uzmanlar bölgeye etkili bir müdahale yapılması konusunda uyarıyor.
Mimar Sinan Genim, "Bugün bir ahşap yapıda yaşamak geçen yüzyılın şartlarıyla yaşamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar bölgedeki yaşadıkları tehlikeyi anlattı.
- "Yıkılma çökme tehlikesi var. Yanma tehlikesi var."
- "Şurası yandı birkaç defa."
- "Arkanızdaki binada çok büyük bir yangın çıkmıştı."
Genim, "Özellikle Süleymaniye'de Çarşamba ve Balat gibi semtlerde çok fazla otopark olarak kullanıyor kaldırımları iki tarafla. İtfaiye böyle bir şeye müdahale etmek durumunda kaldığı zaman da bu sokaklardan geçmesi gerçekten baya zor." dedi.
Mimar Genim, ahşap yapıların modernize edilmesi gerektiğine dikkati çekti. Genim, "Başka ülkelerden ithal edilen daha yumuşak ağaçlarla yapıyorlar bu işi. Zaten onların ömrü de 30-40 seneyi geçmez." şeklinde konuştu.
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