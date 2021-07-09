Ahşap binalar tehlike saçıyor! Kritik uyarı: Modernize edilmeli

Genim, "Özellikle Süleymaniye'de Çarşamba ve Balat gibi semtlerde çok fazla otopark olarak kullanıyor kaldırımları iki tarafla. İtfaiye böyle bir şeye müdahale etmek durumunda kaldığı zaman da bu sokaklardan geçmesi gerçekten baya zor." dedi.

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