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Ahşap binalar tehlike saçıyor! Kritik uyarı: Modernize edilmeli

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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Ahşap binalar tehlike saçıyor! Kritik uyarı: Modernize edilmeli

Tarihi yarımadadaki ahşap binalar çökme riski nedeniyle tehlike saçıyor. Olası bir yangında da etrafında bulunan tarihi yapıları tehdit ediyor. Uzmanlar ahşap yapıların restore edilmesi gerektiğine dikkati çekiyor. Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.

Tarihi yapıdaki ahşap yapılar yangın riskine karşı tehlike saçıyor. Uzmanlar bölgeye etkili bir müdahale yapılması konusunda uyarıyor.

Ahşap binalar tehlike saçıyor! Kritik uyarı: Modernize edilmeli

Mimar Sinan Genim, "Bugün bir ahşap yapıda yaşamak geçen yüzyılın şartlarıyla yaşamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Ahşap binalar tehlike saçıyor! Kritik uyarı: Modernize edilmeli

Vatandaşlar bölgedeki yaşadıkları tehlikeyi anlattı.

Ahşap binalar tehlike saçıyor! Kritik uyarı: Modernize edilmeli

- "Yıkılma çökme tehlikesi var. Yanma tehlikesi var."

Ahşap binalar tehlike saçıyor! Kritik uyarı: Modernize edilmeli

- "Şurası yandı birkaç defa."

Ahşap binalar tehlike saçıyor! Kritik uyarı: Modernize edilmeli

- "Arkanızdaki binada çok büyük bir yangın çıkmıştı."

Ahşap binalar tehlike saçıyor! Kritik uyarı: Modernize edilmeli

Genim, "Özellikle Süleymaniye'de Çarşamba ve Balat gibi semtlerde çok fazla otopark olarak kullanıyor kaldırımları iki tarafla. İtfaiye böyle bir şeye müdahale etmek durumunda kaldığı zaman da bu sokaklardan geçmesi gerçekten baya zor." dedi.

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Ahşap binalar tehlike saçıyor! Kritik uyarı: Modernize edilmeli

Mimar Genim, ahşap yapıların modernize edilmesi gerektiğine dikkati çekti. Genim, "Başka ülkelerden ithal edilen daha yumuşak ağaçlarla yapıyorlar bu işi. Zaten onların ömrü de 30-40 seneyi geçmez." şeklinde konuştu.

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