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Konya'da feci kaza! Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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Konya'da feci kaza! Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü

Konya'da, iki otomobilin çarpıştığı kazadan ağır yaralı olarak kurtulan otomobil sürücüsü Musa Keser de tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Feci kaza, saat 18.00 sıralarında Konya-Antalya karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi.

Konya'da feci kaza! Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü

Edinilen bilgiye göre, Musa Keser idaresindeki 58 AD 470 plakalı Renault marka otomobil, kavşaktan dönmek istediği sırada Mustafa Ö. (32) idaresindeki 42 EA 993 plakalı Mazda marka otomobille çarpıştı.

Konya'da feci kaza! Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil refüje çıkarak savruldu. 58 AD 470 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve yolcular refüje savruldu.

Konya'da feci kaza! Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 58 AD 470 plakalı aracın sürücüsü Musa Keser (45) yaralanırken, karısı Menekşe Keser (51), kayınbirader Muhteşem Akalın (45) ve damadı Abdullah Bircan (28) hayatını kaybetti.

Konya'da feci kaza! Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü

42 EA 993 plakalı aracın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Konya'da feci kaza! Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü

Yaralı sürücü ise ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Konya'da feci kaza! Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü

Kazanın duyulması üzerine olay yerine gelen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. 58 plakalı otomobilde bulunan telefon ise dakikalarca çaldı ancak kimse açamadı.

Konya'da feci kaza! Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü

Kazaya karışan 42 EA 993 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Ö. kazanın ardından, "Sol şeritten gidiyordum, o sağdan sola atladı" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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