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Eda'nın ölümüne sebep olan sürücüye ceza indirimi! Acılı babanın sözleri yürek dağladı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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Eda'nın ölümüne sebep olan sürücüye ceza indirimi! Acılı babanın sözleri yürek dağladı

Bursa'da kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu (37) Eda Müdüroğlu'na (20) çarparak hayatını kaybetmesine sebep oldu. Genç kızın babası, sürücünün iyi hal indirimi ile 4 sene 5 ay hapis cezasına almasına tepki ''Şoför için ödül oldu. Bizi bu kararla tekrar yaraladılar" sözleriyle tepki gösterdi.

Geçen sene 30 Ağustos günü, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta İlhami Bekiroğlu'nun hakimiyetindeki kamyonet, yokuş aşağı kaydı.

Kamyonet, ilk olarak sokaktaki elektrik direğine sonrasında da dedesine aşure götüren Eda Müdüroğlu ve bir evin duvarına çarptı. Duvar ile kamyonet arasında sıkışan genç kız, hayatını kaybetti. Kazanın akabinde olay yerinden kaçan sürücü Bekiroğlu bir müddet sonra karakola giderek, teslim oldu. Mahkeme İlhami Bekiroğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bursa 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanan İlhami Bekiroğlu'nun dosyası, görevsizlik kararı verilerek, kusurlu davranışı taksiri aştığı ve ihmalli davranışın 'kasten adam öldürme'ye geçtiği gerekçesi ile Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

ACILI BABA KIZININ KATİLİNİN, EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Geçen gün, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık İlhami Bekiroğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Eda Müdüroğlu'nun babası Bertan Müdüroğlu, taraf avukatları, yakınları ve tanıklar hazır bulundu. Daha önce verdiği ifadesini tekrarlayan Bertan Müdüroğlu, kızının ölümüne neden olan sürücünün en ağır cezayı almasını istedi.

SÜRÜCÜ EDA'YI GÖRMEMİŞ!

İfadelerin ardında mütalaasını veren savcı, sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Genç kızın ailesinin avukatı ise sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık avukatı da, müvekkilinin aracı durdurmaya çalıştığını, kazada başından yaralandığını ve Eda Müdüroğlu'nu görmediğini dile getirdi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, İlhami Bekiroğlu'nu 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Takdir indirim (iyi hal) uygulayan heyet, cezanın 4 yıl 5 ay 10 güne düşürülmesi ve yurt dışına çıkış yasağıyla sanığın tahliyesine karar verdi.

''KIZIMIN ÖLDÜĞÜ SOKAĞA GİREMİYORUM''

Kararın ardından Eda Müdüroğlu'nun babası Bertan Müdüroğlu, verilen cezayı değerlendirdi. Bertan Müdüroğlu kızının öldüğü sokağa hala giremediğini ifade ederek verilen cezayı az buldu. Bertan Müdüroğlu, "Bile bile kaza yapan birinin az bir ceza ile kurtulması şoför için ödül oldu. Bizi bu kararla tekrar yaraladılar. Adalete güvendik ama umduğumuz olmadı. 11 ay oldu. Alışamadık. Her gün gözyaşı gerçekten çok zor. Bilinçli taksirle yargılandığı halde en alt sınırdan aldı cezayı. Adalet yanılttı bizi, Allah'ın adaletine sığınıyoruz. Avukatımız 1 hafta içinde Yargıtay'a başvuracak. Oradan gelecek karar ne olur bilmiyoruz. Eda öldüğünden beri topluma karışamadık. Yüzümüz gülüyor ama içimiz ağlıyor. Eşimin de psikolojisi bozuk. İşe gittiği için kafası dağılıyor yoksa baş edemezdik. Kardeşi dışarıyla ilişkiyi kesti sadece spor yapıyor. Eda'nın eşyası, odası hep aynı. Arada bir örtülerini değiştiriyoruz. Kendisi yok ama hatırası hep yaşayacak. Ben 11 aydır Eda'nın öldüğü kapıya gidemedim. Bayram oldu gidemedim. Sanki o kapıda sıkışmış vaziyette görüyorum. Gidemiyorum" dedi.

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