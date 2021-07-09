09 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı öncesinde flaş sahte para uyarısı

Kurban Bayramı öncesinde flaş sahte para uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
ABONE OL
Kurban Bayramı öncesinde flaş sahte para uyarısı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emniyet ekiplerinden flaş bir çağrı geldi. Kurban pazarlarını gezen polisler, alıcıların ve satıcıların alışverişlerde sahte para vakalarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Malatya'da polis ekipleri, kurban pazarlarında sahte para uyarısında bulundu.

Kurban Bayramı öncesi Malatya'da kurban pazarlarında para alışverişi artmaya başladı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kurban pazarlarını gezerek esnaflara ve vatandaşlara sahte para vakalarına karşı uyarıda bulundu.

Polis ekipleri, kurban pazarların sahte para vakalarına karşı broşür dağıttı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA