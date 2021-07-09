Kurban Bayramı öncesinde flaş sahte para uyarısı
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emniyet ekiplerinden flaş bir çağrı geldi. Kurban pazarlarını gezen polisler, alıcıların ve satıcıların alışverişlerde sahte para vakalarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Malatya'da polis ekipleri, kurban pazarlarında sahte para uyarısında bulundu.
Kurban Bayramı öncesi Malatya'da kurban pazarlarında para alışverişi artmaya başladı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kurban pazarlarını gezerek esnaflara ve vatandaşlara sahte para vakalarına karşı uyarıda bulundu.
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